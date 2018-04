Osterfeier auch in der Kinderkirche

Einen Tag vor dem Fest stand auch in der Kinderkirche Klaus Ostern im Mittelpunkt.

In der Kinderkirche wird gemeinsam gesungen, getanzt, geklatscht und gefeiert. So auch am vergangenen Samstag als sich einen Tag vor dem Osterfest wieder zahlreiche Familien auf den Weg in die Klauser Kirche machten. Mit einem gemeinsamen Lied wurde die dritte Kinderkirche in der Vorderlandgemeinde eröffnet. In weiterer Folge wurde auch das Osterfest in den Mittelpunkt gestellt und die Geschichte von „Jesus und dem Weizenkorn“ gemeinsam spielerisch vorgetragen. Die Kinder waren mit voller Freude und Einsatz dabei und so wurde die Kirche auch an diesem Tag wieder mit allen Sinnen erlebbar gemacht. Den Abschluss der Oster-Kinderkirche bildete dann die Osterspeisen Segnung, sowie wie immer das gemeinsam gesungene Lied. Voller Vorfreude auf den Osterhasen gingen die Kinder anschließend nach Hause, freuen sich aber bereits auf die nächste Kinderkirche am 21. April. MIMA