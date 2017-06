Ostapenko überraschte alle und gewann - © APA (AFP)

Die erst 20-jährige Jelena Ostapenko hat ihren ersten Tennis-Grand-Slam-Titel gewonnen. Die Lettin setzte sich am Samstag im Finale der French-Open in Paris gegen die als Nummer 3 eingestufte Simona Halep nach hartem Kampf mit 4:6,6:4,6:3 durch. Ostapenko ist die erste ungesetzte Spielerin, die bei den French Open in der Profi-Ära triumphiert hat.