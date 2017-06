Ostapenko bei French Open unbekümmert zum ersten Titel

"Ich liebe es, voll auf den Ball draufzuhauen", so Ostapenko - © APA (AFP)

Unbekümmert, nervenstark und mit beeindruckenden Schlägen hat Jelena Ostapenko bei den French Open ihren ersten Titel erobert. Zwei Tage nach dem 20. Geburtstag triumphierte sie in Paris als erste ungesetzte Spielerin der Profi-Ära. Bei den Herren war das zuletzt Gustavo Kuerten just an jenem Tag gelungen, an dem Ostapenko zur Welt kam (8.6.1997). “Das muss eine Glückszahl sein”, sagte die Lettin.