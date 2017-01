“Osmanen-Rocker”: Überfall und Mordversuch in Feldkirch – Sechs Personen festgenommen

Im Oktober 2016 vereinbarten drei Männer, in ein Haus in Feldkirch einzubrechen bzw. den dort wohnhaften Hausbewohner zu überfallen. In der Nacht auf den 21. Oktober fuhren sie mit Brecheisen, Maskierung und einer geladenen Pistole zum ausgewählten Haus. Der Hausbewohner war zu Hause und somit versuchten die Täter den Mann zu überfallen. Als dieser jedoch um Hilfe schrie, ließen sie von ihrem Vorhaben ab.

Drei Mal auf Passant geschossen

Auf der Flucht vom Tatort wurden die Täter von einem zufällig nach Hause kommenden Mann angesprochen, worauf einer der Täter mit der Pistole insgesamt dreimal auf den Mann schoss. Glücklicherweise verfehlten die Projektile den Mann.

Sechs Personen festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Vorarlberg konnten die drei Männer sowie weitere Beschuldigte ausgemittelt werden. In einer polizeilichen Großaktion, an der insgesamt 60 Beamte (LKA, EKO-Cobra, Diensthundeführer, Polizeiinspektionen, Spurensicherer,…) beteiligt waren, wurden am 19. Jänner insgesamt sechs Personen wegen mehreren strafrechtlichen Delikten (Mordversuch, Raubversuch, Verbrechen nach dem Suchtmittelgesetz, Waffengesetz,…) festgenommen. Zahlreiche Wohnungen wurden durchsucht. Mehrere Personen sind oder waren der rockerähnlichen Gruppierung „Osmanen Germania“ zuzuordnen.

Nähere Infos werden heute um 11 Uhr in einem Pressegespräch mit der Polizei bekanntgegeben. VOL.AT berichtet live ab 11 Uhr.

ZDF-Doku über die “Osmanen Germania”