Neue Berufung im Fall des Ex-Spitzensportlers Pistorius

Staatsanwaltschaft will Urteil anfechten - © APA (AFP)

Im Fall des wegen Totschlags verurteilten früheren südafrikanischen Sprintstars Oscar Pistorius kommt es erneut zu einer Berufungsverhandlung. Auf Antrag der Staatsanwalt wird das höchste Berufungsgericht des Landes in der Stadt Bloemfontein am 3. November das zuletzt gegen Pistorius verhängte Strafmaß von sechs Jahren prüfen, wie der örtliche Nachrichtensender eNCA am Dienstag berichtete.