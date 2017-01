Oscar-Nominierungen werden bekannt gegeben

"Toni Erdmann" könnte als bester fremdsprachiger Film nominiert werden - © APA (dpa)

In Los Angeles werden am Dienstag (MEZ) die Nominierungen für den Oscar, den wichtigsten Preis der Filmwelt, bekannt gegeben. Die meisten Nennungen werden für Damien Chazelles Musical “La La Land”, Kenneth Lonergans Familiendrama “Manchester by the Sea” sowie Barry Jenkins’ Coming-of-Age-Film “Moonlight” erwartet. Die 89. Verleihung der Academy Awards findet am 24. Februar statt.