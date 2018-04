Oropax mit kreativem Wortwitz aus der untersten Schublade

Brachial-filigrane Körper-Comedy und skurril-absurde Spontaneinlagen in Rankweil.

Rankweil Wenn man denkt, man sei am Niveautiefpunkt angekommen, zeigen „Chaos-Theater Oropax“ (Gebrüder Thomas und Volker Martins), dass auch dieser einen Keller hat. Das Comedy-Duo aus Freiburg im Breisgau gastierte vergangenen Freitag im Alten Kino in Rankweil. Eine englische Anekdote zu Beginn: „Nett, Sie zu fleischen, … also: Nice to meet you and welcome to ‚Rankbecause‘!“ Mit brachial-filigraner Körper-Comedy und skurril-absurden Spontaneinlagen ging es weiter, dies ist das Gütesiegel des Chaos-Theaters und des Titels „Faden und Beigeschmack“. Eine Pointe jagt sogleich die nächste. Das lauthals lachende Publikum war kaum zu bändigen. In der Show „Faden & Beigeschmack“ zog sich der rote Faden durch und „durcher“. Der Faden wurde zur Masche und diese zum Lockstoff. „Wollblutkomik“ umgarnte dunkle „Maschenschaften“. Die Oropax-Show war im ausgeplauderten „Nähkästchen“. Selbst gestrickt häkeln die brüderlichen Wollpfosten in „Wollby-Sorround“.