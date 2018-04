Originale Wandmalereien im Haydn-Haus Eisenstadt freigelegt

Im Eisenstädter Haydn-Haus sind im Zuge eines mehrjährigen Projektes die originalen Wandmalereien aus der Lebenszeit von Joseph Haydn freigelegt worden. Neben dem Schlaf- und dem Wohnzimmer kann nun auch das Klavierzimmer in seiner ursprünglichen Gestaltung besichtigt werden. 26 Farbschichten mussten dafür abgetragen werden, teilten die Kulturbetriebe Burgenland mit.

Haydn hatte das Haus im Jahr 1766 erworben und zwölf Jahre lang bewohnt. Das Schlaf- und das Wohnzimmer waren bereits in den Jahren 2009 und 2011 restauriert worden. Die Arbeiten im Klavierzimmer erfolgten in den Wintermonaten 2017/18. In den Zimmern wurden tapetenartige Wandbemalungen im schlichten Streifen-Design freigelegt. 2003 war außerdem die ehemalige Küche der Zeit, in der Haydn lebte, nachempfunden worden.