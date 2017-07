ORF überträgt die Höhepunkte der Bregenzer Festspiele

“Live-zeitversetzt” gibt es neben “Moses in Ägypten” das auf der Seebühne aufgeführte Werk “Carmen” im TV zu sehen, teilte der Rundfunk mit.

Festspieleröffnung live

Die Eröffnungszeremonie wird am Mittwoch (19. Juli) ab 10.15 Uhr in ORF 2, ORF III und 3sat ausgestrahlt. Erstmals wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Bregenzer Festspiele für eröffnet erklären. Zwei Tage später soll am Freitag (21. Juli) die zeitversetzte Livesendung von George Bizets Klassiker “Carmen” (ORF 2, ab 21.20 Uhr) für Begeisterung bei Opernliebhabern sorgen. Die Premiere von “Moses in Ägypten” von Gioachino Rossini wird am Donnerstag (20. Juli) zunächst live in Ö1 (19.30 Uhr) bzw. zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF 2 übertragen.

In Ö1 ist am 22. August (23.03 Uhr) außerdem die Uraufführung von Zesses Seglias Kammeroper “To The Lighthouse” zu hören, die am 16. August über die Bühne gehen wird. Ebenfalls auf Ö1 ausgestrahlt werden Mitschnitte der Orchesterkonzerte der Wiener Symphoniker (6. August, 11.03 Uhr) sowie des Symphonieorchesters Vorarlberg (25. August, 19.30 Uhr).

Zahlreiche Beiträge rund um die Bregenzer Festspiele sind etwa im “Kulturmontag” (17. Juli, 22.30 Uhr, ORF 2) zu sehen oder in der Veranstaltungsreihe “Festspielfrühstück – Künstler zum Kennenlernen” von ORF Radio Vorarlberg zu hören. Darin erzählen Mitwirkende der aktuellen Festspielproduktionen über Beruf und Privatleben (gesendet in ORF Radio Vorarlberg, 24. und 31. Juli sowie 7. und 14. August, jeweils 21 Uhr).

