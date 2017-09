ORF: Pannen-Serie in der ZiB 2 – Armin Wolf entschuldigt sich!

Trotz der zahlreichen Pannen in der ZiB 2 am Sonntagabend rettete ORF-Anchorman was es zu retten gab. Der Teleprompter fiel aus, die Live-Schaltung zur AfD funktionierte nicht wie gewünscht und zudem gab es auch noch eine kaputte Kamera. Zum Verzweifeln. Nichtsdestotrotz meisterte Wolf die Situation souverän und entschuldigte sich anschließend persönlich auf Twitter für die Pannen-Serie.

Armin Wolf on Twitter Manchmal geht wirklich alles schief: Kaputte Kamera, kein Teleprompter, keine Moderationskarten, gestörte Leitung zur AfD. Sorry !!! #ZiB2

Christian Penn on Twitter sehr informativ, trotz Pannen – so etwas kann vorkommen – Danke an @ArminWolf und Team #zib2

Burgnlandla on Twitter Scho ordentlich peinlich, diese #zib2 #btw17

bin da on Twitter die technik spielt heut nicht so mit bei der #zib2 – kamera kaputt, ton wie aus dem letzten jahrhundert… schade…

Johannes Webhofer on Twitter Bilder einer Baustelle aus Deutschland #BTW17 #zib2 @ArminWolf