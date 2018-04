ORF Anchormann gab Einblicke

Am vergangenen Donnerstag war im Rahmen der Reihe „Mäder trifft...“ ORF Anchormann Tarek Leitner zu Gast im Pfarrsaal in Mäder.

Schon seit vielen Jahren gilt das Engagement von Tarek Leitner auch der Gestaltung unserer Lebensumgebung. So stellte er vergangene Woche auch in Mäder das sogenannte „Paris Syndrom“ vor und zeigte in weiterer Folge mit verschiedenen Bausünden auf. Er zeigte dazu auf, wie sich das Credo des „Alles-zugleich-haben-wollens-und-das-sofort“ auf unsere gebaute Umgebung überträgt und zu einer ungeplanten, achtlosen und Ressourcen verschwendenden Wegwerfarchitektur führt. Zahlreiche „Mäder trifft…“- Fans folgten interessiert den Ausführungen von Tarek Leitner und Manfred Welte führte im Anschluss durch die Diskussionsrunde.

„Mäder trifft…“ ist eine Veranstaltungsreihe der Bücherei und Spielothek Mäder am Bildungsstandort Vorarlberg, in Kooperation mit der Pfarre Mäder und der Raiffeisenbank amKumma. Einmal im Quartal ist dabei eine bekannte Persönlichkeit zu Gast und stellt sein Werk vor. Am 7. Juni ist dazu Dr. Martina Leibovici-Mühlberger mit ihrem Buch “Wenn die Tyrannenkinder erwachsen werden. Warum wir nicht auf die nächste Generation zählen können” in der VS Mäder. Im September stellt Manfred Flügge sein Werk vor und im Oktober findet eine „Mäder trifft… „ Spezial Veranstaltung mit einer Krimilesung von Claudia Rossbacher statt. Den Abschluss der diesjährigen Veranstaltungsserie bildet dann Reinhard Haller. MIMA