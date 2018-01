Bludenz. 1705 Jahre Geschichte des Christentums in Vorarlberg werden derzeit in der Ausstellung Zeit-Raffer in der Heilig-Kreuz-Kirche in Bludenz präsentiert.

Eine Installation im “Pavillon 50” lädt zudem dazu ein, über die Zukunft bzw. wofür es sich zu leben oder zu sterben lohnt nachzudenken. Das Projekt wurde zum 50-Jahr-Jubiläum der Diözese Feldkirch konzipiert. Bludenz ist die erste Station der Wanderausstellung.

Zur Ausstellung findet im Pfarrzentrum zemma ein Vortrag über die rund 1000-jährige Geschichte der Orden in Vorarlberg statt. Diözesanarchivar Michael Fliri geht darin auf die Bedeutung von Orden und Klöstern für die Kirchengeschichte Vorarlbergs ein. Gerade in Bludenz befinden sich mit dem Dominikanerinnenkloster St. Peter und dem Franziskanerkloster (dem vormaligen Kapuzinerkloster) zwei geschichtsträchtige Orte, welche die kirchliche und historische Entwicklung geprägt haben.

Donnerstag, 25. Jänner 2018, 18.30 Uhr

Pfarrzentrum zemma, Bludenz

„Orden in Vorarlberg“ – eine tausendjährige Geschichte