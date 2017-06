“Orchester für alle” heißt es österreichweit am 14. Juni

Musikvermittlung ist seit Jahren hoch im Kurs – soll doch die Arbeit der Klangkörper für unterschiedlichste Zielgruppen zugänglich und erfahrbar gemacht werden. Im Rahmen von “Orchester für alle” gibt es nun einen geballten Einblick: In Wien bieten etwa im Haus der Musik die Wiener Philharmoniker ein Schulprojekt zu Strawinskis “Feuervogel” an, im Museumsquartier veranstalten die Wiener Symphoniker Workshops und Mitmachkonzerte. Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich hat musikalische Performances mit Teilnehmern aus der Region auf dem Programm, in Linz verlässt das Bruckner Orchester das Musiktheater und spielt im dortigen Cafe und am Vorplatz.

Volksschulklassen können in die Arbeit des Mozarteumorchesters Salzburg hineinschnuppern, am Tiroler Landestheater gibt es ein Sitzkissenkonzert von Prokofjews “Peter und der Wolf” auf der Probebühne. Ein “Intrumentenkarussell” soll die Schüler des Gymnasiums Schillerstraße in Feldkirch begeistern, in Graz wartet das Philharmonische Orchester mit einer “flashmobartigen Rhythmus-Performance” auf. “raum macht musik” nennt sich schließlich das Projekt des RSO Wien, das ins Radiokulturhaus lädt. Ab 18 Uhr wird das Projekt mit Jugendlichen, Musikern aus dem Orchester, dem Rapper Youssufu, dem Geiger Maias Alyamani und dem Bouzouk-Spieler Salah Ammo präsentiert.

