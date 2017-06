Orban will Türkei trotz EU-Kritik beistehen

Orban derzeit zu Besuch in Ankara - © APA (AFP)

Ungeachtet heftiger internationaler Kritik an dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat sich der ungarische Premier Viktor Orban demonstrativ an dessen Seite gestellt. Egal welche türkeifeindlichen Aussagen es in der EU auch gebe, Ungarn werde sich diesen niemals anschließen, erklärte der rechtskonservative Politiker am Freitag anlässlich eines Besuches in Ankara.