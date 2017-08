Orban will EU für Flüchtlings-Grenzzaun zahlen lassen

Ungarns Regierungschef Viktor Orban - © APA (dpa)

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat in einem Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine Zahlung von 400 Millionen Euro für den ungarischen Grenzzaun gefordert. Die EU solle damit die Hälfte der Kosten für den Bau und den bisherigen Betrieb der Sperranlagen an Ungarns Südgrenze übernehmen, sagte Kanzleramtsminister Janos Lazar am Donnerstag vor der Presse in Budapest.