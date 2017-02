Orban bietet “Opfern” des westlichen Liberalismus Asyl an

Orban hielt seine jährliche Rede zur Lage der Nation - © APA (AFP)

Der für seine flüchtlingsfeindliche Politik bekannte ungarische Ministerpräsident Viktor Orban kann sich doch Asylsuchende vorstellen, die sein Land willkommen heißen würde: Bürger westlicher Länder, die vor Liberalismus, politischer Korrektheit und Gottlosigkeit in ihrer Heimat fliehen. “Die wahren Flüchtlinge werden wir natürlich aufnehmen”, so Orban am Freitag in seiner Rede an die Nation.