Optimismus im Gewerbe und Handwerk

Das heimische Gewerbe und Handwerk bietet rund 12.000 Menschen dauerhafte und kontinuierliche Beschäftigung. Wenn man diese Zahl auf Familien hochrechnet, dann leben ungefähr 36.000 Menschen in Vorarlberg vom Gewerbe und Handwerk – direkt oder indirekt. Die Vorarlberger freuen sich über den hohen Lebensstandard, den sie sich erarbeitet haben und somit mit gutem Gewissen genießen können. Davon profitieren natürlich auch und ganz besonders die Betriebe im Gewerbe und Handwerk – speziell im Dienstleistungsbereich. Der erlebt eine besonders große Nachfrage, wenn der Lebensstandard hoch ist.

Optimismus für den Wohnbau

In der Bauwirtschaft rechnet man im ersten Halbjahr 2017 mit einem Anhalten der guten Konjunktur und einem Auftragsplus im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahrs. Unterschiedlich fällt die Einschätzung der Entwicklung 2017 in den einzelnen Sparten aus. Optimismus bestimmt den Wohnbau und den Sanierungsbereich. Wie 2016 wird die Konjunktur stark getragen auch von den Gewerbebetrieben. Stabil sind die Erwartungen an den öffentlichen Hochbau, der Tiefbau bleibt mit einem prognostizierten Rückgang von fünf Prozent im ersten Halbjahr 2017 das Sorgenkind der heimischen Bauwirtschaft. Hier sieht die Bauwirtschaft Handlungsbedarf der öffentlichen Hand, damit die künftige Infrastruktur im Land der eines modernen Wirtschaftsstandorts entspricht. Um die Bedürfnisse der Kunden erfüllen zu können, benötigt das Gewerbe und Handwerk erstklassige Facharbeiter. „Bei deren Ausbildung setzen wir auf Qualität und Qualifikation“, sagt Spartenobman Ing. Bernhard Feigl. „Junge Menschen, die sich für eine solche Ausbildung entscheiden, haben tolle Berufsaussichten.“ Der Freigabe von Gewerben will er einen Riegel vorschieben. „Wenn Befähigungsnachweise für Facharbeiter fallen, stehen uns innerhalb weniger Jahre deutlich weniger Facharbeiter zur Verfügung, wie wir benötigen.“

Das Thema „Digitalisierung“ wird für die Betriebe im Gewerbe und Handwerk zunehmend wichtiger – beispielsweise im Zusammenhang mit Onlinemarketing und Verkauf. Das Vorarlberger Gewerbe und Handwerk wird sich deshalb in naher Zukunft intensiv damit auseinandersetzen. In den Bereich der Digitalisierung fällt außerdem das sogenannte Building Information Modeling (BIM) – die digitale Aufbereitung von Bauprojekten durch die Baumeister.

Deregulierung und Verwaltungsvereinfachung

„Was die Rahmenbedingungen betrifft, werden wir uns 2017 weiterhin konsequent für Deregulierung und Verwaltungsvereinfachungen einsetzen“, kündigt Spartenobmann Bernhard Feigl an. „Unsere eigentliche Aufgabe ist es, innovative Handwerkslösungen zu entwickeln. Die unzähligen Verordnungen und Normen hindern uns freilich an dieser Aufgabe.“ Die Politik sei gefordert, jede neue Verordnung bzw. jedes neue Gesetz vor Beschluss auf Sinnhaftigkeit, Auswirkungen auf die Kosten und auf den Verwaltungsaufwand zu prüfen, fordert der Spartenobmann und betont: „Verwaltungsvereinfachungen sind Voraussetzung, um im Gewerbe und Handwerk auch 2017 erfolgreich zu sein.“