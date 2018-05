Optimale Auszeit: Warum Urlaub so wichtig ist

Körper und Geist benötigen hin und wieder eine Pause vom Alltag, um den im Privat- und Berufsleben angesammelten Stress abzubauen. Für diese Auszeit muss nicht zwingend der Job gekündigt werden, meist genügen zwei Wochen im richtigen Umfeld zur nachhaltigen Erholung.

Warum Urlaub unverzichtbar ist

Das so bezeichnete “moderne Leben” ist von zahlreichen Herausforderungen gezeichnet, es ist hektisch und generiert permanent emotionalen Ballast. Vermutlich fehlt auch Ihnen die Zeit, selbst temporär eine wohltuende Distanz zum Alltag aufzubauen. Zum Stress bei der Arbeit kommen nicht selten Spannungen am Abend. Das Wochenende ist bereits für vermeintlich notwendige Tätigkeiten reserviert und am Montag beginnt der gleiche Trott wieder.