OPs wie Giuliana: So teuer ist eine Geschlechtsumwandlung!

Früher war sie ein Junge, heute ist sie eine bildschöne Frau und zudem noch Model! Dschungelcamp-Kandidatin Giuliana spricht am Lagerfeuer des Dschungelcamps ganz offen über ihre Verwandlung zu einer Lady.

Wie teuer ist eigentlich eine Geschlechtsumwandlung? Giuliana spricht im Dschungelcamp ganz offen über ihe Geschlechtsumwandlung. Nach Sex- und Operationsdetails fragen sich nun viele: Wie teuer ist so eine Geschlechtsumwandlung überhaupt? Promiflash hat bei Sophia Dos Santos nachgefragt, denn sie lebt erst seit einem Jahr als Frau und fiebert den Operationen entgegen: “Ich denke mir so, dass ich bestimmt um die 30.000 Euro vielleicht noch investieren müsste, um so auszusehen, wo ich sagen würde: ‘Okay, so würde ich gerne sein.’” 30.000 Euro also – Geld, dass sowohl Giuliana als auch Sophia wohl gern für ihr neues Leben investieren.