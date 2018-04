Oppositionsparteien kritisieren Überwachungspaket

Zu einem öffentlichen Expertenhearing über das Überwachungspaket haben die drei Oppositionsparteien am Donnerstag ins Cafe Diglas in Wien geladen. SPÖ, NEOS und Liste Pilz zeigten sich empört, dass ÖVP und FPÖ ein öffentliches Hearing ablehnten und das Gesetz im Parlament "durchpeitschen" wollen. Inhaltlich kritisierten die Experten unter anderem den geplanten Einsatz des "Bundestrojaners".

Die Experten gehen davon aus, dass der Verfassungsgerichtshof (VfGH) Bestimmungen aus dem Paket aufheben könnte. Noch sei aber unklar, welche Anträge gestellt werden, zumal man etwa beim Bundestrojaner erst die Umsetzung abwarten müsse, erklärte die Juristin Angelika Adensamer, eingeladen von der Liste Pilz. Sie warnte generell vor den “wahrscheinlich massivsten” Verschärfungen von Überwachungsbefugnissen in der Zweiten Republik. Sie sieht eine Reihe von Grundrechten betroffen: das Recht auf Achtung der Privatsphäre, den Datenschutz, das Briefgeheimnis, das Fernmeldegeheimnis, das Recht auf ein faires Verfahren und das Recht auf Eigentum.

Adensamer gab weiters zu bedenken, dass Rechtsschutz in Demokratien zentral sei und dieser etwa bei der Straßenüberwachung nicht vorgesehen sei. Wichtig wäre auch eine Evaluierung der aktuellen Überwachungsbefugnisse vor Einführung neuer Maßnahmen. Adensamer monierte auch, dass außer der finanziellen jede Wirkungsfolgenabschätzung im Entwurf fehle und “Quick Freeze” eine neue Form der Vorratsdatenspeicherung sei. “Dieses Überwachungspaket ist Massenüberwachung. (…) Ich muss vor diesem Überwachungspaket warnen”, so Adensamer.

Constanze Kurz vom “Chaos Computer Club” wurde von den NEOS eingeladen, ihr Appell lautete: “Auf staatliches Hacken verzichten”, denn beim Bundestrojaner sei unklar, mit welchen Vertragspartnern der Staat zusammenarbeitet. Die Software könnte über den Schwarzmarkt oder in Zusammenarbeit mit Diktatoren beschafft werden. Kurz verwies auch auf die Abhängigkeit vieler Staaten vom Anbieter Microsoft und auf den fehlenden Einblick in Quellcodes. Anstatt nun den “sinnvollen Weg” zu gehen und Sicherheitslücken zu schließen, sollen diese für den Trojaner genutzt werden. Dieser könne auch “sehr viel mehr als erlaubt”, warnte Kurz.

Der von der SPÖ geladene Anwalt Ewald Scheucher gab am Beispiel Bundestrojaner zu bedenken, dass jede Maßnahme die Erweiterung bereits “in sich hat” und meinte: “San wir wo an’grennt? Wie können wir solche Dinge zulassen?” Jedes Sicherheitssystem könne geknackt werden: “Bösewichte, Terroristen und kriminelle Organisationen halten sich nicht an Gesetze.” Scheucher warnte auch vor der “still und leise” stattfindenden Aufhebung des Briefgeheimnisses. Gleichzeitig fehlt es ihm an Bestimmungen im Falle des Missbrauchs: “Um Waffengleichheit herzustellen, muss es strenge Strafen geben”, forderte der Anwalt hohe Geld- oder Gefängnisstrafen. Die Frage, ob die Regelungen vor dem VfGH halten, ist für Scheucher dabei zweitrangig. Man müsse sich viel eher die Grundsatzfrage stellen: “Wollen wir den Super-Staat?”