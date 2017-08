Opposition will an Regionalwahlen in Venezuela teilnehmen

Die Opposition in Venezuela will an den Regionalwahlen Ende des Jahres teilnehmen. Nach langer Debatte sei entschieden worden, Kandidaten für die 23 Gouverneursposten und Regionalversammlungen aufzustellen, sagte Andres Velasquez vom Oppositionsbündnis Tisch der Demokratischen Einheit (MUD) am Mittwoch.

Die Wahl zu der umstrittenen verfassunggebenden Versammlung Ende Juli hatte die Opposition noch boykottiert. Mit dem jetzigen Entschluss solle Druck auf Präsident Nicolas Maduro ausgeübt werden, dass die Regionalwahlen auch tatsächlich stattfinden. Der bereits für Ende vergangenen Jahres geplante Urnengang war von der Wahlkommission ohne Erklärung verschoben worden. Umfragen zufolge könnte die Opposition, die auch das von Maduro entmachtete Parlament dominiert, mit 18 Gouverneursposten rechnen. In Venezuela tobt ein erbitterter Machtkampf zwischen der Mitte-rechts-Opposition und dem linksnationalistischen Präsidenten. Das Land wird seit Monaten von politischen Unruhen erschüttert. Im Verlauf der gewaltsamen Auseinandersetzungen wurden seit Anfang April mindestens 125 Menschen getötet. (APA/AFP)