Opposition kritisiert Klima- und Energiestrategie

Vertreter der Oppositionsparteien kritisieren die Klima- und Energiestrategie der Regierung als zu unpräzise, lückenhaft und unausgewogen - Vorwürfe, die Vertreter von ÖVP und FPÖ zurückweisen. Der Sprecher der E-Wirtschaft, Oesterreichs-Energie-Präsident Leonhard Schitter, erklärt, warum er die Stromziele der Strategie für sehr ambitioniert hält und fordert passende Bedingungen für die Branche.

Thermische Kraftwerke müssten auch in Zukunft unterstützt sowie die Genehmigungsverfahren vereinfacht werden, sagte Schitter am Montagabend beim jüngsten “Trendforum” des Verbandes. 26 Monate für die Salzburg-Leitung in erster Instanz oder 66 Monate für das Tiroler Pumpspeicherwerk ebenfalls in erster Instanz sei viel zu lang. Für die E-Wirtschaft gehe es um den Ausbau der Erzeugung, um leistungsfähige und intelligente Netze sowie innovative Speicher. Schitter: “Die Energiewirtschaft ist gewillt zu investieren. Lasst uns machen, behindert uns nicht – das ist für die österreichische Energiezukunft unbedingt wichtig.”