Opposition in Venezuela ruft zu neuen Massenprotesten auf

Weitere Proteste stehen auf dem Programm - © APA (AFP)

Die Opposition in Venezuela hat für den 1. Mai zu neuen Massenprotesten gegen die sozialistische Regierung von Staatschef Nicolas Maduro aufgerufen. Die Regierungsgegner wollen am Montag in der Hauptstadt Caracas und in anderen Städten “gegen die Diktatur” auf die Straße gehen. Die Opposition macht den Präsidenten für die schwere Wirtschaftskrise in dem ölreichen Land verantwortlich.