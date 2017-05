Opposition in Venezuela fordert Armee zum Dialog auf

Kein Ende der Proteste gegen Staatschef Maduro in Sicht - © APA (AFP)

Die Opposition in Venezuela hat die Armeeführung zu politischen Gesprächen über die Krise in dem südamerikanischen Land aufgefordert. “Ich rufe Verteidigungsminister Vladimir Padrino Lopez dazu auf, die Türen für einen ehrlichen Dialog innerhalb der Streitkräfte zu öffnen”, sagte Parlamentspräsident Julio Borges am Sonntag.