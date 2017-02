Opfer von Prügel-Attacke in Graz notoperiert

Die Opfer riefen die Polizei - © APA (Archiv/Pfarrhofer)

Eine Prügel-Attacke in Graz hat für einen 27-jährigen Steirer mit einer Notoperation geendet. Der Mann war am Samstag mit seinen Freunden in einem Park nahe dem Opernring, als sie von angeblich zehn bis 20 Personen attackiert worden sind. Während die Täter vor der Polizei flüchten konnten, verweigerten die drei Opfer eine medizinische Versorgung. Am Tag danach musste der 27-Jährige ins Spital.