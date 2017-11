Opernball-Zeremonienmeister beklagt Verlust der Etikette

Die Berichte über sexuelle Belästigungen haben einmal mehr gezeigt, dass unser Zusammenleben enorme Defizite aufweist. Für den Benimmexperten und Zeremonienmeister des Wiener Opernballs, Roman Svabek, liegt dies vor allem daran, dass uns ein Regelwerk abhandengekommen ist, das über lange Zeit hinweg den Umgang der Menschen bestimmt hat: Die Etikette.

“Im Grund genommen geht es darum, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist – und ihm mit Respekt zu begegnen. Das Miteinander verlangt Rücksichtnahme gegenüber der Mitmenschen”, erklärte Svabek der APA. Die Etikette ist – natürlich auch zwischen den Geschlechtern – die Umsetzung dieses Respekts. “Nur haben wir sie leider verloren”, beklagte der Tanzlehrer.

Gute Umgangsformen beginnen schon mit Kleinigkeiten: “Ich grüße, wenn ich einen Raum betrete. Wenn mir auf einer engen Straße ein Mensch entgegenkommt, weiche ich aus und remple ihn nicht an, ich öffne für jemanden anderen die Türe.”

Ein großes Thema ist selbstverständlich der Umgang der Geschlechter miteinander. Denn so verstaubt die Etikette auch anmuten mag, sie hat Frauen lange Zeit hinweg vor Übergriffen geschützt – ohne dabei das Spiel der Geschlechter an sich zu dämonisieren.

Bestes Beispiel dafür waren Ballnächte, die schon früher sehr wild sein konnten. “Tanzen an sich hat ja eine sehr starke sexuelle Komponente. Es hat einen Grund, weshalb etwa der Walzer lange Zeit hinweg verboten war”, erklärte Svabek. Dennoch war klar geregelt, wo die Hand eines Mannes nichts verloren hatte. “Natürlich konnte eine Frau an den Falschen geraten, aber prinzipiell hat man aufeinander aufgepasst”, so der Benimmexperte. Deshalb ließ man auch seine eigenen Kinder gerne bei Bällen debütieren.