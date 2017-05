Operation “Porto”: 159 Dealer im Darknet ausgeforscht

Minister Sobotka berichtete von der groß angelegten Aktion - © APA

159 Dealer ausgeforscht, 35 Kilogramm Suchtgift und 4.500 Tabletten sichergestellt: Das ist eine Bilanz der Operation “Porto”, die sich seit August 2016 gegen Drogenhändler im Darknet richtet. Die Aktion wurde von österreichischen und deutschen Ermittlern lanciert. Die Drogen wurden großteils in den Niederlanden produziert und in Deutschland per Post verschickt, teilten die Behörden am Montag mit.