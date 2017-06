Open house von RIVA Dornbirn

Leistbar wohnen! Aber wie? Wer heute in „seiner“ Gemeinde, „seiner“ Stadt bleiben möchte, scheitert häufig am Angebot, den Preisen und an der Finanzierbarkeit von Wohnungseigentum. Was Not tut, sind Beispiele die aufzeigen, dass es auch anders geht. So wie bei „RIVA Home“. Eine zeitgemäße Antwort darauf, wie man „leistbar und jung“ wohnen kann.

40 Monatsmieten anlässlich Jubiläum

Nicht zuletzt deshalb hat sich das Wann & Wo für seine Aktion anlässlich seines 40-Jahr-Jubiläums dazu entschlossen, gemeinsam mit RIVA und den Raiffeisenbanken Vorarlbergs 40 Monatsmieten zu verlosen. Casa Möbel und Mary Rose steuern hierzu noch Gutscheine für die passende Einrichtung bei.

Open house am Donnerstag und Sonntag

An diesen beiden Tagen können jeweils von 10-14 Uhr das Projekt sowie eine komplett eingerichtete Wohnung besichtigt werden. Eine ausgezeichnete Gelegenheit für die Besucher, sich selbst ein Bild zu machen von den modernen Ausstattungsdetails und der zeitgemäßen Küche, die bei allen RIVA Wohneinheiten inkludiert ist. Darüber hinaus gibt es dort alle Informationen über die nächsten RIVA-Projekte sowie die Eckdaten rund um das Gewinnspiel.

FACT BOX RIVA Dornbirn

– 2-, 3- und 4-Zimmer Wohnungen mit Balkon, Garten mit Kabane, Carport

– 12 Einheiten , moderner Materialmixr, überhohe Räume

– RIVA Stufenkauf: 2-Zi-Wohnung ab € 8.500 Einmalzahlung und €620,– monatlich

– Betriebskosten sparen mit der RIVA-APP

OPEN HOUSE:

Donnerstag, 15. Juni und Sonntag, 18. Juni 2017, jeweils von 10-14 Uhr.

Nähere Details unter www.rivahome.at