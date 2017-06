Opel-Chef Neumann tritt offenbar zurück

Wartet offenbar nur noch auf Verkauf an Peugeot-Citroen-Konzern - © APA (AFP)

Opel-Chef Karl-Thomas Neumann tritt offenbar zurück. Wie die “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” (FAS) vorab ohne Angabe von Quellen berichtete, will er den Aufsichtsrat bei der kommenden Sitzung am 22. Juni von dem Schritt informieren. Neumann werde die Führung nur noch so lange innehalten, bis der Verkauf an den französischen Konzern PSA Peugeot Citroen vollzogen sei.