OPEC-Treffen im Zeichen einer Verlängerung des Förderlimits

Al-Falih will Markt stabilisieren

Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) will ihr bestehendes Förderlimit nach Aussage mehrere Ölminister wahrscheinlich um neun Monate bis zum März 2018 verlängern. “Wir werden alles Nötige machen, um den Markt zu stabilisieren”, sagte Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Falih am Donnerstag zu Beginn des OPEC-Treffens in Wien.