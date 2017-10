OPEC-Generalsekretär fordert US-Beteiligung an Öl-Drosselung

Barkindo nimmt die USA in die Pflicht - © APA (AFP)

OPEC-Generalsekretär Mohammed Barkindo hat Schieferöl-Produzenten in den USA aufgefordert, sich an der Drosselung der weltweiten Ölförderung zu beteiligen. Er bat “unsere Freunde in den Schieferbecken von Nordamerika dringend, diese gemeinsame Verantwortung mit der ihr gebührenden Ernsthaftigkeit als eine der wichtigen Lehren aus dem aktuellen einmaligen Angebots-gesteuerten Zyklus zu übernehmen”.