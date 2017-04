OPCW: 45 mutmaßliche Giftgasangriffe in Syrien

OPCW berichtet von zahlreichen Giftgasangriffen - © APA (AFP)

Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) hat Berichte über 45 mögliche Angriffe mit Giftgas in Syrien erhalten. Es gebe eine “lange Liste von mutmaßlichen Vorfällen” seit 2016, sagte der Generaldirektor der OCPW, Ahmet Üzümcü, am Freitag in Den Haag. Dazu gehört auch der Vorfall vom 4. April von Khan Sheikhoun mit mindestens 80 Toten.