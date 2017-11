Am Samstag den 25.11.2017 war der Leiblachtalsaal das Mekka der Nachtschwärmer!!

Dort wurde eine spektakuläre Opal Revival Night gefeiert. Mit einem großen Teil des ehemaligen und weit über die Grenzen hinaus bekannten Opal-Teams und natürlich mit Veronika und Werner Brugger wurde noch einmal die Zeit in die verrückten 80iger und 90iger zurückgedreht. Viele Stammgäste und Fans der Kultdisco, bei der es schon damals hieß „in ist, wer drin ist“, ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen und nutzen den bestens organisierten Abend. Alte Bekannte, teilweise im früheren coolen Look, trafen sich wieder einmal an der „Opalbar“ und konnten Anekdoten von den gemeinsamen Discobesuchen austauschen, die heute kaum mehr vorstellbar sind. Aber auch die Jungen Partyfans strömten in Scharen am Samstagabend nach Hörbranz und gemeinsam wurde der Leiblachtalsaal in die altbekannte Partydisco „Opal“ umgewandelt. Miteinander wurde gefeiert, gelacht und getanzt. An den Turntables sorgte unter anderem Birgit Tauscher mit den bekannten Hits der damaligen Zeit, dass die Tanzfläche die ganze Nacht nicht leer wurde. Nicht nur das Opalteam, sondern auch Veronika und Werner Brugger sowie die zahlreichen Besucher die schon im Opal an der Lindauerstraße aus und ein gingen, dürften den Abend mit ein wenig Wehmut gefeiert haben. Wurden doch im Opal Feste und Partys gefeiert, die bis heute legendär und unvergessen sind, Partys denen man noch seinen Kindern erzählt. Viele Freundschaften, Kontakte und Verbindungen, privat wie geschäftlich, die bis heute halten, wurden dort geknüpft. So war der Abend eine gelungene Hommage an „die“ Disco der 80iger und 90iger Jahre, eine Wiederholung wäre mehr als wünschenswert.