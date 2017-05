Oö. Pensionistin lag einen Tag hilflos in der Küche

Den Rettungseinsatz ausgelöst hat ein 47-Jähriger aus dem Heimatort der Frau. Sie hatte einen vereinbarten Termin bei ihm nicht eingehalten. Deshalb schaute er am Abend beim abgelegenen Wohnhaus der Pensionistin nach. Doch weil sie nicht öffnete und auch telefonisch nicht erreichbar war, fuhr er wieder weg. Die Sache ließ ihm aber keine Ruhe. Nach etwas mehr als eineinhalb Stunden kehrte er zurück. Er schaute durch sämtliche Fenster und sah – gerade noch – die Zehen der in der Küche am Boden liegenden Pensionistin. Der Mann schlug bei der örtlichen Polizei Alarm.

Die angerückten Beamten fanden alle Türen verschlossen, auch ein Eindringen in das Gebäude durch die Fenster war wegen der davor angebrachten Gitter nicht möglich. So drückten sie eine Türe an der Rückseite des Hauses auf. Danach traten sie auch noch eine weitere verschlossene Türe ein, die in die Küche führte.

Die Polizisten leisteten Erste Hilfe, bis die Rettung kam. Diese brachte die 78-Jährige in das Landeskrankenhaus Steyr.

