OÖ-Messerattacke: Bosnische Polizei ließ Verdächtigen laufen

Der gesuchte 36-jährige Linzer hatte am Vormittag des 2. Oktobers seine Ex-Freundin nach einem heftigem Streit in der Welser Innenstadt auf offener Straße niedergestochen. Die 49-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Wels eingeliefert. Laut “Kronen Zeitung” schwebte die Frau in Lebensgefahr, sei mittlerweile aber über den Berg. Der Messerstecher flüchtete nach der Tat mit dem Auto des Opfers und entkam. Drei Tage später soll er sich dann in einer Polizeistation in der nordbosnischen Stadt Cazin gestellt haben.

Weil kein Haftbefehl vorlag, konnte er aber wieder gehen. “Wir hatten keine Rechtsgrundlage für eine Verhaftung, es gab keinen Haftbefehl”, wird das bosnische Innenministerium in der “Kronen Zeitung” zitiert. Man habe dem 36-Jährigen allerdings gesagt, dass er sich zur Verfügung halten und das Land nicht verlassen solle.

Bei der Welser Staatsanwaltschaft konnte man den Zeitungsbericht auf APA-Nachfrage am Sonntagvormittag zunächst nicht bestätigen. “Es ist aber davon auszugehen, dass eine Festnahmeanordnung und ein EU-Haftbefehl vorliegen”, sagte Sprecherin Birgit Ahamer.

