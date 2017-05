Oö. Landesgalerie zeigt vielfältige Verbindungen zum Bauhaus

Die Ausstellungen seien ein “Projekt, das der Bemühung folgt, dem Publikum Einblick in den vielfältigen Sammlungsbestand der Landesgalerie zu geben”, betonte Landesmuseen-Direktorin Gerda Ridler bei einer Presseführung am Mittwoch. “Am Beginn war die interessante Beobachtung, dass in der Kunstgeschichte Oberösterreichs immer wieder mal das Bauhaus auftaucht”, verdeutlichte Landesgalerie-Leiterin Gabriele Spindler die Verflechtungen. “Bauhaus – Beziehungen in Oberösterreich” widmet sich den Bauhaus-Schülern Franz Oehner, Rudolf Baschant, Hans Joachim Breustedt, Irene Bayer-Hecht, Karla Grosch und nicht zuletzt dem bekanntesten heimischen Vertreter Herbert Bayer.

Von Bayer sind Fotografien der Jahre 1926 bis 1937 sowie aus 1959 zu sehen. Auch sein wohl bekanntestes Werk “Lonely Metropolitan” darf nicht fehlen. Ein Abzug sei 2012 um knapp 1,5 Millionen Dollar versteigert worden, “einer der höchsten Preise für Avantgarde-Fotografie”, verdeutlichte Kurator Bernhard Widder den Wert. Das Werk Bayers sei immens groß, ein Gesamtverzeichnis existiere nicht. “In Österreich besitzt das Lentos mit rund 150 Werken die größte Sammlung.” Bayers spätere Ehefrau, die umfassend ausgebildete Fotografin Irene Bayer-Hecht, ist mit Werbefotos aber auch Fotodokumentationen des unkonventionellen Lebens der Bauhäusler vertreten.

Besonders interessant sind die Gegenüberstellungen von Werken Lionel Feiningers und Wassily Kandinskys mit jenen Baschants, die einen deutlichen Einfluss erkennen lassen, ebenso wie Breustedts abstrakte Malweise auf seinen Lehrer Paul Klee deutet. Von Oehner sind Grafiken sowie Webarbeiten zu sehen. Wie Baschant und Breustedt fand er nach der Rückkehr nach Oberösterreich zur Künstlervereinigung Maerz. “Sie war das Bindeglied der ehemaligen Bauhäusler in Oberösterreich”, erklärte Kuratorin Ina Kleinknecht. Die ausgebildete Tänzerin Karla Grosch war Performerin der “Materialtänze” von Oskar Schlemmer und vor ihrem frühen Tod 1933 mit dem Vöcklabrucker Bauhäusler Franz “Boby” Aichinger liiert.

“Der ewigen Sehnsucht nach dem Süden und der angeborenen Reiselust folgend, wanderte ich durch Italien und Sizilien”, wird Bayer eingangs zur Ausstellung “italienische Reise” zitiert. Pins auf einer Landkarte zeigen die Aufenthaltsorte, denen auch die dort entstandenen Blätter zugeordnet sind. Jene von Sepp Maltan, der die Malerei 1925 aufgegeben hatte, wurden erst kürzlich entdeckt und gaben den Anstoß zu dieser Präsentation. Landschaften, Dörfer, Architektur, von Sepp Maltan auch Pflanzenstudien und “Mumien”, nehmen den Besucher mit ins Italien der 1920er-Jahre.

Positionen sechs junger Künstler, die einen Bauhaus-Einfluss deutlich machen, vervollständigen die Präsentation im zweiten Stock. Darunter sind Ursula Mayers Triptychon “After Bauhaus Archive: Unknown Student in Marcel Breuer Chair”, die Foto-Lichtinstallationen des Linzers Anton Kehrer und Marko Lulics Mikro-Bauten. Er zeigt zwei Denkmäler von Mies van der Rohe und Bauhaus-Gründer Walter Gropius in Miniatur-Ausgabe. Damit führt er das Gropius-Zitat “Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeiten ist der Bau”, aus der das Bauhaus erklärenden Wand im Erdgeschoß zwar aus, aber auch fast ad absurdum.

