Oö. Grüne starten mit Ruperta Lichtenecker in die NR-Wahl

Grünen-Mandatarin Ruperta Lichtenecker - © APA (Archiv)

Die Nationalratsabgeordnete Ruperta Lichtenecker hat sich am Samstag bei der Landesversammlung der oberösterreichischen Grünen in Traun die Spitzenkandidatur für die Nationalratswahlen gesichert. Mit 55 zu 45 Prozent der 158 gültigen Stimmen setzte sie sich gegen Gabriela Moser durch und führt damit die Landesliste an, berichtete die Partei in einer Presseaussendung.