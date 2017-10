Onlinehandel in der Hand von Amazon, Zalando und Universal

Der Onlinehandel in Österreich wächst auf hohem Niveau - © APA (dpa)

Der Onlinehandel in Österreich wächst auf hohem Niveau. Die Top-100 umsatzstärksten Onlineshops haben im Vorjahr 2,1 Mrd. Euro Umsatz erwirtschaftet (plus neun Prozent), ein Viertel davon machte allein der Online-Händler Amazon. Das sind die Ergebnisse einer Studie des deutschen EHI Retail Instituts und des Statistik-Portals Statista in Kooperation mit dem Handelsverband.