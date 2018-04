Onk Lou und viele mehr rocken das Dynamo Festival in Dornbirn

Zum bereits vierten Mal verwandelt sich der Spielboden in Dornbirn in ein kleines aber feines Festivalgelände. Wir trafen auf den österreichischen Musiker Onk Lou und zeigen euch Impressionen vom Freitag.

Der kleine bärtige Mann

Aber wer ist dieser Onk Lou überhaupt? Er stammt aus einem kleinen Kaff namens Ollersdorf in Niederösterreich und war in den letzten Jahren in ganz Europa als Straßenmusiker unterwegs. Er hat auf Songwriterfestivals in Dänemark genauso gespielt, wie in Russendiskos in Moskau, auf Wohnungsparties in Berlin oder auf der Straße in Italien.