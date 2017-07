Onk Lou & The Better Live Inc. auf der Bühne am Kirchplatz

Lustenau. Ein kleiner, bärtiger Mann aus einem kleinen Nest in Niederösterreich spielte sich am Freitagabend in die Herzen des Sommer.Lust Publikums. Ob in der Disco in Moskau, einem Festival in Dänemark oder einer Wohnungsparty in Berlin, Onk Lou zieht die Massen mit seiner offenen, sympathischen Art an. Begleitet wurde der Barde von seiner Band „The Better Live Inc.“

Vom Klassenclown in die Austrocharts

Geschichten von Aufbruch und Veränderung geben die Vorlage für die Songs von Onk Lou, den Namen hat er sich in der Schulzeit eingehandelt, gerne unterhielt er seine Mitschüler mit lustigen Geschichten. Lukas Weiser, wie er bürgerlich heißt, hat sich das Gitarre spielen selbst beigebracht und spielte jahrelang als Straßenmusiker. Weit herum gekommen ist Onk Lou auf jeden Fall, das Video für seine erste Single „In the Morning“ drehte er in Kuba. Passend zum Inhalt des Songs, der Lust auf Sommer macht. Der Bühne sei Dank, auf die es den Ollersdorfer gezogen hat, wäre doch ansonsten dem breiten Publikum die Gelegenheit genommen worden, diesen Ausnahmemusiker live on stage zu bewundern.