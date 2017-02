“One Billion Rising”: VOL.AT berichtet live vom Flashmob

Laut UN-Statistik wird eine von drei Frauen – also rund 1 Milliarde – in ihrem Leben entweder Opfer einer Vergewaltigung oder schwerer Körperverletzung. 2012 wurde das Projekt “One Billion Rising” von der amerikanischen Künstlerin Eve Ensler ins Leben und soll auf diese traurige Tatsache aufmerksam machen. Dieses Jahr werden sich 190 Länder an diesem Aktionstag beteiligen. Auch das Ländle nimmt mit einem Flashmob am Bregenzer Kornmarktplatz teil. Ab 14 Uhr wird am Kornmarktplatz gegen die Gewalt getanzt.