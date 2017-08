OMV plant Bohrlochtest im Bezirk Gänserndorf

In Stripfing werde Messwerkzeug in ein existierendes Bohrloch hineingelassen, erläuterte der Sprecher. Es sei noch nicht klar, ob man dabei auf Öl oder Gas stoßen werde. Für eine Entscheidung über eine Förderung sei die Wirtschaftlichkeit ausschlaggebend, sagte Lechner. Der Test in Stripfing sei Teil eines im September 2016 vorgestellten Investitions- und Bohrprogramms der OMV in Österreich. Rund zehn Prozent des heimischen Rohöl- und Erdgasbedarfs werden laut Unternehmensangaben im Inland gewonnen, ein Großteil davon im Weinviertel.

(APA)