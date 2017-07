OMV-Chef sieht Weg für Nord Stream 2 geebnet

OMV-Chef Rainer Seele befürchtet keine Bedenken seitens der EU - © APA

Der Chef des Öl- und Gaskonzerns OMV, Rainer Seele, sieht den Weg für die geplante “Nord Stream 2”-Gaspipeline von Russland nach Mitteleuropa geebnet. Für EU-Bedenken oder Verhandlungen Brüssels zu dem Projekt sieht er keinen Anknüpfungspunkt. Die Situation in Libyen, wo die OMV fördert, habe sich einigermaßen stabilisiert, sagte Seele in einem am Donnerstag erschienenen “News”-Interview.