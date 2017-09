Oma Lilli kommt

Oma Lilli ist eine rüstige “feine Dame” Mitte Achtzig und zwar bodenständig, versucht aber doch einen “Hauch von Noblesse” zu wahren. Sie ist am Tagesgeschehen sehr interessiert, Zeitung lesen ist Pflicht und liebt die Gesellschaft bei netten Leuten. Sie möchte aber ihr Leben selbst gestalten und bestimmen, was für sie gar nicht so einfach ist. Ihre älteste Tochter Irma verplant Oma Lilli so ziemlich mit Gedächtnistraining, Singrunde, Gymnastik, usw.

Weitere Termine

Fr. 30. September | LUDESCH Blumeneggsaal

Fr. 13. Oktober 2017 | GÖTZIS Vereinshaussaal

Do. 16. November 2017 | SCHRUNS Kulturbühne

Mi. 13. Dezember 2017 | BREGENZ Mehrerau