Olympioniken der besonderen Art

Dornbirn. Der vergangene Donnerstag war kein Schultag wie jeder andere für die Schüler und Schülerinnen der VS Leopold aus dem Dornbirner Hatlerdorf. Auf dem Programm standen statt Rechnen und ABC ein Vormittag lang sportliche Bewerbe der besonders lustigen Art. Anlass dafür lieferte die Nonsens-Olympiade! Dafür hatte sich die ganze Schule auf der Freizeitsportanlage Staufenblick versammelt, um sich beim Schwammlauf, Teebeutelweitwurf oder Blindsprung zu duellieren.

Spannende Stationen

Ganz wichtig bei der Nonsens-Olympiade: „Es gibt keinen Sieger, der Spaß steht im Vordergrund!“ Und der kam bei der kuriosen Sportveranstaltung garantiert nicht zu kurz. Einen Vormittag lang wurde ausgiebig gelacht, Mitspieler angefeuert und Freude an der Bewegung und an einem gemeinsamen Miteinander gelebt. Der sportliche Ehrgeiz kam bei den Kindern aber definitiv auch nicht zu kurz – zu spannend und motivierend waren die Aufgaben, die den Schülern an rund 18 Stationen gestellt wurden. „Eigentlich sind es ja 9 Stationen, aber damit garantiert keine Langeweile für die wartenden Kinder aufkommt, haben wir für weitere 9 Zusatzstationen gesorgt“, informierte Claudia Machnik, Lehrerin an der VS Leopold.

„Wie lange kann ich eine gefüllte Büchertasche mit einem Arm in die Höhe halten, wie viele Bierdeckel gelingt es mir nach dem Hochwerfen wieder mit einem Teller zu fangen und wie viele Bälle schaffe ich mit Badeschlappen zu transportieren?“ Diese und mehr knifflige Fragen galt es am Ende zu lösen und vor allem zu bewältigen. Und wie darf man sich ein Finale bei einer Nonsens-Olympiade vorstellen? Statt Goldmedaillen gibt es einfach strahlende Gesichter und die Gewissheit, einen Vormittag lang den ultimativen Spaß erlebt zu haben!