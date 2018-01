Olympiazentrum Vorarlberg zieht Bilanz für 2017

Das Olympiazentrum blickt traditionell zum Jahresbeginn auf das vergangene Jahr zurück. Mit den Erfolgen der vergangenen Jahre ist man zufrieden, betont dabei vor allem die neue duale Ausbildung.

Symposium und Hochschullehrgang

Dies führt auch zu einem gewissen Platzmangel innerhalb des Olympiazentrums. Die Büros werden daher bald in einen Bürocontainer vor dem Sportservice umziehen. Eine Aufstockung oder andere Ausbaumöglichkeiten würden derzeit geprüft. Doch auch außerhalb von Dornbirn baut man das Angebot aus. Im Mai findet erstmals in Schruns das Sportsymposium Vorarlberg statt zum Thema “Langfristige Leistungsentwicklung im Nachwuchs”. Manhart verweist auch explizit auf den Hochschullehrgang “Sportmanagement in der Praxis” der FH Vorarlberg am Schloss Hofen.