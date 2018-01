Olympia: Österreich-Haus lockt mit Käse und Musik

Österreich wird bei den 23. Olympischen Winterspielen wieder mit einem eigenen Austria House vor Ort für alpines Flair sorgen: Einen Tag vor dem offiziellen Start des sportlichen Großevents im südkoreanischen Pyeongchang wird das Österreich-Haus eröffnet und soll dann über die Zeit der gesamten Spiele hinweg mit heimischer Kulinarik, ebensolchen Alkoholika und nicht zuletzt Musik - auch aus Vorarlberg - die Gäste locken.

Die Organisatoren hoffen, zumindest die Besucherzahl von 25.000 in Sotschi 2014 zu erreichen, wofür nicht zuletzt die zentrale Lage des 1.200 Quadratmeter großen Areals sorgen soll – befindet sich das zweistöckige Gebäude doch an der Zubringerstraße von Pyeongchang zum Athletendorf und damit in unmittelbarer Nähe zu sechs olympischen Wettkampfstätten, dem internationalen Fernseh-Zentrum (IBC) und der Medal Plaza.