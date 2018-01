Olympia: 22 Doppelmayr-Seilbahnen an vier Austragungsorten

Der Bau von Liftanlagen in olympischen Skiorten hat für den Vorarlberger Seilbahnhersteller Doppelmayr Tradition. Auch im Februar werden im Rahmen der Winterspiele in Pyeongchang 22 Doppelmayr-Seilbahnen in vier alpinen und nordischen Resorts für den Transport von Aktiven und Zuschauern sorgen. Vier der Anlagen wurden extra für die Winterspiele gebaut.



Nach Angaben von Doppelmayr-Pressesprecherin Julia Schwärzler gegenüber der APA gewann das Vorarlberger Unternehmen sämtliche vier Ausschreibungen für die neuen Seilbahnanlagen in den olympischen Stätten von Pyeongchang. Das Auftragsvolumen bezifferte Schwärzler nicht. Neu gebaut wurde im Jeongseon Alpine Centre, wo Abfahrt, Super-G und die alpine Kombination ausgetragen werden, sowie im Bokwang Snow Park (Ski-Freestyle, Snowboard). Doppelmayr-Sesselbahnen und -lifte sind außerdem im Yongpyong Resort (Slalom, Riesentorlauf) und im Alpensia Resort (Skispringen, Biathlon, Rodeln, Bob, Skeleton) im Einsatz.