Oldie Rupert Schuster der älteste Spieler des Seehallencup

Im Halbfinale des 1b-Bewerbes beim Seehallencup in Hard der Gruppe 2 schaffte Frastanz 1b souverän den Aufstieg ins Finale. Neben Frastanz schaffte das 1b aus Lochau, unterstützt von zahlreichen Fans, den Aufstieg ins Finale. Mit Kisanthan Nagarasa hatte Lochau einen 5-fachen Torschützen in seinen Reihen.In der Gruppe 2 schnürten einige Routiniers ihre Hallenschuhe. Zech Michael (Jahrgang 1978), Erkinger Bernhard (1980), Pazal Alexander (1974) und Schuster Rupert (1969) waren im Einsatz.

Seehallencup Hard, 1b-Turnier Halbfinale II

Blum FC Höchst 1b – typico SV Lochau 1b 1:1

Tore: David Krassnitzer bzw. Daniel Reichart

FC Intemann Lauterach 1b – FC Renault Malin Sulz 1c 1:0

Tor: Christoph Pecheim

SV Brauerei Frastanz 1b – Sparkasse FC BW Feldkirch 1b 4:2

Tore: David Stigger, Kevin Göttfried (je 2) bzw. Dzemal Risovic, Eigentor

Blum FC Höchst 1b – FC Intemann Lauterach 1b 1:2

Tore: Michael Gehrer bzw. Mathias Wahlich, Tobias Thurner

Typico SV Lochau 1b – SV Brauerei Frastanz 1b 1:3

Tore: Daniel Reichart bzw. Samet Özdemir, Alexander Bernhart, Emanuel Pedot

FC Renault Malin Sulz 1c – Sparkasse FC BW Feldkirch 1b 0:0

Tore: Fehlanzeige

SV Brauerei Frastanz 1b – blum FC Höchst 1b 3:1

Tore: Emanuel Pedot, Alexander Bernhart, David Stigger bzw. Bernhard Erkinger

Typico SV Lochau 1b – FC Renault Malin Sulz 1c 2:0

Tore: Johannes Pichler, Alexander Grabher-Meier

Sparkasse FC BW Feldkirch 1b – FC Intemann Lauterach 1b 1:2

Tore: Trupaj Driton bzw. Tobias Anwander, Mathias Wahlich

Blum FC Höchst 1b – FC Renault Malin Sulz 1c 4:1

Tore: Marcel Meier (3), Maximilian Keckeis bzw. Marko Borkovic

Sparkasse FC BW Feldkirch 1b – typico SV Lochau 1b 3:6

Tore: Michael Zech (2), Dzemal Risovic bzw. Kisanthan Nagarasa (4), Marvin Bigger, Alexander Grabher-Meier

FC Intemann Lauterach 1b – SV Brauerei Frastanz 1b 1:3

Tore: Tobias Thurner bzw. Kevin Göttfried (2), Alexander Bernhart

Sparkasse FC BW Feldkirch 1b – blum FC Höchst 1b 4:2

Tore: Michael Zech (2), Tobias Ritter, Trupaj Driton bzw. Marcel Meier, David Wurzer

Typico SV Lochau 1b – FC Intemann Lauterach 1b 3:1

Tore: Jonas Matt, Johannes Pichler, Kisanthan Nagarasa bzw. Tobias Thurner

FC Renault Malin Sulz 1c – SV Brauerei Frastanz 1b 0:7

Tore: David Stigger (2), Fabian Stigger, Kevin Göttfried, Ahmet Yarar, Michael Madlener, Josef Gohm

Tabelle

SV Brauerei Frastanz 1b* 5 5 0 0 20:5 15 typico SV Lochau 1b* 5 3 1 1 13:8 10 FC Intemann Lauterach 1b 5 3 0 2 7:8 9 Sparkasse FC BW Feldkirch 1b 5 1 1 3 10:14 4 blum FC Höchst 1b 5 1 1 3 9:11 4 FC Renault Malin Sulz 1c 5 0 1 4 1:14 1

*Aufsteiger ins 1b-Finale