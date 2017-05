Old- und Youngtimer starten am See durch

Bregenz – 180 Old- und Youngtimer, drei Länder, 600 Kilometer und 20 Wertungsprüfungen: Am Donnerstag fiel in Bregenz der Startschuss für die Bodensee-Klassik 2017.

Um 14 Uhr machen sich die Fahrer vom Festspielhaus aus drei Tage lang auf den Weg nach Bad Waldsee, Isny im Allgäu, Memmingen, Kempten und Trogen in der Schweiz. Im Starterfeld sind rund 50 verschiedene Automarken vertreten. An der Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsrallye nehmen auch prominente Schauspieler und Sportler teil. Am Steuer Platz nehmen unter anderem das Schauspielerpaar Elena Uhlig und Fritz Karl, „Traumschiff"-Kapitän Siegfried Rauch, Tatort-Star Tim Wilde sowie Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink.